イラン最高指導者のハメネイ師は、今回の反政府デモについて「米国人がこれを計画し、実行した」、「米国の目的はイランを食い物にすること」、「イランを再び軍事的、政治的、経済的支配下に置くこと」などとの認識を示した。これはトランプ米大統領だけの目標ではなく、米国の政策であるとも語った。 MINKABU PRESS