日本時間９時０１分に英ライトムーブ住宅価格（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ライトムーブ住宅価格（1月）09:01 予想N/A前回-1.8%（前月比) 予想N/A前回-0.6%（前年比)