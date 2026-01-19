社会人野球の名門・ＥＮＥＯＳの最速１５０キロ左腕・阿部雄大投手（２５）が台湾プロ野球の富邦ガーディアンズに移籍することが１９日、分かった。阿部は金足農・吉田輝星や大阪桐蔭の根尾昂らと同世代で、山形・酒田南では甲子園出場経験なし。ＥＮＥＯＳ入社後はスプリットとのコンビネーションで三振を量産。２４年夏のオープン戦では環太平洋大を相手に、初回先頭から４回先頭まで１０者連続奪三振の離れ業を演じた。入