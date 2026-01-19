白菜の消費に役立つ簡単副菜4選 白菜をたっぷり食べられるレンジで簡単に作れる副菜をご紹介します。豚肉やハムと組み合わせてボリュームアップしたり、白菜だけで作れる即席浅漬けレシピも。 豚肉と巻いて豪華に演出ハムがポイントのホットサラダポン酢でさっぱりメイン級つまみ出したら止まらないレンジ加熱なら白菜が手軽にたっぷり食べれる 生のままでは食べにくい白菜。レンジで加熱することでカサが減ってたっぷり消費す