ドジャース、マックス・マンシー内野手が１８日（日本時間１９日）、自身のインスタグラムに新規投稿。生まれたばかりの第３子を抱っこする様子を公開した。１３日にマンシー夫妻のもとへ舞い降りた第３子となる次女。ケリーさんは「あっという間に、１０ヶ月の血と汗と涙、高低、疲労、すべてが消えていく♥」とつづった。ソファに座って小さな赤ちゃんを抱っこするマンシーの表情は完全にとろけており、夫妻での３ショ