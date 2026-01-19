【ダボス共同】国際非政府組織（NGO）オックスファムは19日、トランプ米政権による富裕層優遇策などで、2025年に世界で富と権力の集中が加速したとする報告書を発表した。超富裕層の資産や影響力が民主主義や人権を脅かしていると警鐘を鳴らした。報告書によると、世界のビリオネア（資産が10億ドル＝約1580億円＝を超える人）の総資産は25年、前年比16％増の計18兆3千億ドルとなり、過去最高を更新。増加ペースは過去5年平均