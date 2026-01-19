秋田地方気象台は「風雪と高波および大雪に関する秋田県気象情報」を19日午前6時22分に発表しました。沿岸では雪を伴った西よりの強い風が吹き、しけるでしょう。20日は、風雪や高波に注意・警戒してください。また、秋田県では21日からは、大雪に注意・警戒してください。＜概況＞低気圧が日本海にあって、東へ進んでいます。この低気圧は発達しながら20日は千島近海へ進み、日本付近は次第に冬型の気圧配置となるでしょう。21日