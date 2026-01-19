気象庁によりますと、北～西日本では21日は大雪による交通障害に注意・警戒が必要だということです。 【画像をみる】全国の雪雨シミレーション 北日本では21日にかけて、東～西日本では20～21日は大雪や着雪、なだれに注意。北～東日本では20～21日は強風や風雪、高波に注意が必要だということです。 雪と雨のシミレーションでは、24日（土）にかけて、大雪が予想される地域がありま