糖尿病に罹患すると合併症が起こると聞いたことはありませんか？ 主な合併症は3つあり、「網膜症」「腎症」「末梢神経障害（ニューロパチー）」です。その中の「ニューロパチー」について解説します。 ニューロパチーを発症するとどのような症状が現れるのでしょうか。 糖尿病自体は身近な病気ですので、ぜひ参考にしてみてください。 ※この記事はメディカルドックにて『「糖尿病性ニュ&