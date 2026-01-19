HbA1cは過去1～2ヶ月の血糖状態を反映する重要な指標です。日本糖尿病学会では4.6～6.2%を正常値としていますが、6.0～6.4%は「境界型」として注意が必要な範囲とされています。この記事では、HbA1cの基準値や糖尿病診断の基準、年齢や健康状態による目標値の違いについて詳しく解説します。適切な数値を理解することが、健康管理の第一歩となるでしょう。 監修医師：谷本 哲也（ナビタスクリニック川崎）【