19日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前週末清算値比210ポイント安の3万2750ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万2942.37ポイントに対しては192.37ポイント安。 株探ニュース