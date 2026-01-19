19日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前週末清算値比1ポイント安の718ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値734.02ポイントに対しては16.02ポイント安。 株探ニュース