日本マクドナルド株式会社は、2026年の「朝マック」新TVCMシリーズを1月19日より放映開始しました。CMには、今年で共演4年目となる岡田准一さんと山田杏奈さんが引き続き出演。今回はなんと、知る人ぞ知る人気商品「マックグリドル」が12年ぶりにCMの主役として登場します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■実は「ソーセージエッグマフィン」に迫る人気“マックグリドル”の秘密「朝マック」のラインナ