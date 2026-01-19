俳優の安田顕が、きょう19日に放送されるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『夫に間違いありません』(毎週月曜22:00〜)第3話の見どころを語った。安田顕同作は、妻が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンスドラマ。第3話では、聖子(松下奈緒)の身に新たな脅威が迫る。要求された500万円を手に自ら瑠美(白宮みずほ)のもと