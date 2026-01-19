フレッシュネスは1月21日〜2月24日、北海道産オオズワイガニを贅沢に使用した「オオズワイガニのクリームコロッケバーガー」2種(各890円)を、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」で販売する。「オオズワイガニのクリームコロッケバーガー 濃厚トマトソース」同商品は、北海道産の蟹身と生乳を使用したベシャメルソースに、蟹みその風味を加えた濃厚なクリームコロッケを2個サンドし、さらにその上から蟹身を後乗せした