12日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演したDeNA・相川亮二監督が投手陣全体に求めることについて言及した。相川監督は「当然ですけど、ランナーが出てからの投球、半分はクイックピッチというか、ランナーを背負ってピッチングしていくので、そういうシチュエーションになった時にパフォーマンスが落ちない、キャンプでも話したんですけど、そこは意識してほしいと伝えています」と語った。昨季リ