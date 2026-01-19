Image: OpenAI 無料でこれは大盤振る舞いだな〜。OpenAIが無料翻訳ツール「ChatGPT Translate」を公開しています。軽く触ってみたのですが、長文翻訳に対応しており、翻訳品質もいい感じです。主要な言語にはほぼ対応しており、英語⇄日本語の翻訳はもちろんお手の物。ChatGPT TranslateはWebツールで、こちらにアクセスして使います。スマホからでも使えますが、対訳形式（左に翻訳し