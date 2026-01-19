コロナ禍で1日10缶のストロング系チューハイを飲んでいたせいで、筆者のγ-GTは通常は40のところ、その60倍にあたる2410を叩き出した。あれから3年ほどの月日が経ち、その間、アルコールは一切飲まずにいた。そして、久々に血液検査をした結果、なんと191まで下がっていた。相変わらず危険水域だが、あり得ない数字からは脱却できたので、褒めてほしい。しかし、どうして3年もアルコールを摂取していないにもかかわらず、いまだに