関西、大阪（伊丹）、神戸の３空港を運営する関西エアポートは１８日、神戸空港で２０３０年４月にも国際定期便の運航を始める方針を示した。２５年４月のチャーター便の運用開始から対応を進め、関空の国際線需要を補完する狙いがある。この日、３空港のあり方を官民で協議する「関西３空港懇談会」（座長＝松本正義・関西経済連合会会長）が大阪市内で開かれ、会終了後の記者会見で関西エアの山谷佳之社長が明らかにした。非