東京23区の中古ワンルームマンション中心に不動産投資を展開する個人投資家・村野博基氏。東京23区で合計37戸の物件を所有し、時価資産額約10億円、年間家賃収入約4000万円の村野氏が「築古物件がタワマンに建て替えられ、5000万円で権利を売れるので売却を悩んでいる」という話題に突っ込みを入れます。『戦わずして勝つ 不動産投資30の鉄則』（扶桑社刊）もある村野氏の判断とは。◆5000万円で売却するか否かの決断先日、とある