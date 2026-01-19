三大都市圏間で当日輸送が可能に日本通運とJR東海は2026年1月15日（木）、新幹線とトラックによる輸送を活用した法人向け荷物配達サービス「NXスーパーエクスプレスカーゴ」の提供を、JR東海エリアでも開始したと発表し、東京駅構内で荷物運搬の様子を報道公開しました。【実際には何を運ぶの？】これが「新幹線＋トラック便」の荷物です（写真で見る）NXスーパーエクスプレスカーゴは、JR各社の新幹線輸送サービスに、日本通