中国商務部は、首脳外交による戦略的なけん引の下で、2025年に中国と中央アジア諸国との経済・貿易協力は大きな進展を遂げたと発表しました。中国税関の統計によると、2025年の貨物貿易輸出入総額は1063億ドルに達し、前年同期比12％増となり、伸び率は6ポイント上昇しました。中国と中央アジアの輸出入総額は、史上初めて1000億ドルの大台を突破し、5年連続でプラス成長を維持しています。中国は初めて中央アジア諸国にとって最大