元℃―uteのメンバーで歌手、俳優として活躍する鈴木愛理（31）が19日までに自身のインスタグラムを更新。大満足の焼肉ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「#タベルスズキ」と題して投稿。「名古屋に行くと食べがちな最近。ホルモン、、、ホルモン、、、ホルモンラーメン、、、ぐっっっっ。マネージャーさんと2人で行って食い倒れはっぴー」と大満足の焼肉ショットを投稿した。ネットでは「幸せそう」「メガネ姿