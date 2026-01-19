東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.42高値184.19安値183.21 184.98ハイブレイク 184.59抵抗2 184.00抵抗1 183.61ピボット 183.02支持1 182.63支持2 182.04ローブレイク ポンド円 終値211.57高値212.31安値211.39 213.04ハイブレイク 212.68抵抗2 212.12抵抗1 211.76ピボット 211.20支持1 210.84支持2 210.28ロ&#1254