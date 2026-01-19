東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.63高値9.71安値9.60 9.80ハイブレイク 9.76抵抗2 9.69抵抗1 9.65ピボット 9.58支持1 9.54支持2 9.47ローブレイク シンガポールドル円 終値122.65高値123.21安値122.54 123.73ハイブレイク 123.47抵抗2 123.06抵抗1 122.80ピボット 122.39支持1 122.13支持2 121.72ローブレイ