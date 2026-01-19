ＮＹ金時間外最高値更新グリーンランド巡り欧米対立激化 東京時間08:12現在 ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4657.20（+61.80+1.34%） NY金は時間外で上昇、最高値を更新。グリーンランド巡り欧米対立激化で安全資産である金に資金が集まっている。 トランプ米大統領が先週末、米国によるグリーンランドの領有に反対する欧州諸国8カ国に対し最大25%関税を課すと