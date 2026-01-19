米株価指数先物ダウ300ドル安グリーンランド巡り欧米対立激化 東京時間08:10現在 ダウ平均先物MAR 26月限49241.00（-306.00-0.62%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6922.25（-54.50-0.78%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25450.00（-239.00-0.93%） 米株価指数は時間外で大幅下落、欧米対立激化が懸念されている。 トランプ米大統領が先週末、米国によるグリーンランドの領有に反対する欧州諸