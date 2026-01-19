グリーンランド問題でドル売り、欧州通貨下げ帳消しスイスフランと金は上昇 グリーンランド巡り欧米対立懸念が高まっている。オセアニア市場ではユーロやポンド、スウェーデンクローナなど欧州通貨が対ドルで下落して始まったが、その後はドル売り優勢となり欧州通貨は早朝の下げを帳消しにしている。 時間外で米株が大幅下落して始まりダウは300ドル超下げている。安全資産である金は最高