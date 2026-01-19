左から「Arya WiFi」と「HE1000 WiFi」 昨年末の「ポタフェス」で発表され、話題となったHIFIMANの“Wi-Fiヘッドフォン”「Arya WiFi」と「HE1000 WiFi」が、1月23日に発売される事になった。さっそく実機を使ってみたので、音質と共に、Wi-Fiヘッドフォンとは何か？もレポートする。 価格はArya WiFiが236,500円、HE1000 WiFiが456,500円というハイエンドヘッドフォンでもあり、それぞれ有線ヘッドフォンの「Arya Un