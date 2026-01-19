JR西日本によりますと、きょう（19日）午前8時1分ごろ、山陽新幹線の厚狭駅で列車が乗客と接触したため、新山口～新下関間で運転をストップしているということです。（午前8時24分現在） 運転再開見込みについては、現在確認中だとしています。 また、この影響により一部区間で遅れが発生しています。 山陽新幹線・広島から新山口まで一部列車遅延・新下関から博多まで一部列車遅延