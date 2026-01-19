[1.18 AFCON決勝 セネガル 1-0(延長) モロッコ]アフリカカップ・オブ・ネーションズ(AFCON)決勝のモロッコ対セネガル戦で、0-0で迎えた試合終了間際に下された一連の判定を巡り、審判員に抗議したセネガルの一部選手がベンチに撤収し、18分間にわたって試合が中断するという前代未聞の事態が起きた。ところがその後、モロッコのPKで試合が再開されると、MFブラヒム・ディアスのチップキックをセネガルGKがストップ。延長戦でセネ