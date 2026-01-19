任期満了に伴う指宿市と鹿屋市の市長選挙が18日に告示されました。このうち指宿市長選挙は無投票で現職の打越明司さん（67）が再選しました。18日告示された指宿市長選挙には現職の打越明司さん（67）歳が立候補し、無投票で2期目の当選を果たしました。一方、鹿屋市長選挙には新人4人が立候補しました。届け出順にいずれも無所属で前の県議会議員、郷原 拓男さん（48）、前の鹿屋市の市議会議員、本田 仁さん（77）、前の鹿