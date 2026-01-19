本日1月19日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「年末年始に個人的ニュースを聞いてみた件」「全国のご当地問題を調査した件」「寿命を延ばすスポーツと寿命を縮めるスポーツが判明した件」を予定している。「年末年始に個人的ニュースを聞いてみた件」では、2025年末から2026年始にかけて、街行く人に個人的なニュースをインタビュー。年末ジャンボ宝くじを買うも「99%当たらな