女子ゴルフでプロ2年目の吉田鈴（りん、21＝大東建託）が19日までに自身のインスタグラムを更新。人気女子ゴルファー3ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「同じ事務所の先輩のひなこさんと、おねえたまとご飯」と、姉・吉田優利、渋野日向子との3ショットを投稿した。「いっぱい食べられて嬉しかったです」と投稿を締めた。ネットでは「雰囲気似てる」「超ビジュいいじゃん」「3姉妹みたい」「みんな笑顔が素敵」