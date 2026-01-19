〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第76話が19日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、ついにヘブン（トミー・バストウ）の日本滞在記が完成する。トキ（〓石あかり）は、司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、錦織（吉沢亮）とヘブンの日本滞在記完成パーティーを開く。パーティーでは山橋（柄本時生）が西洋料理をふるまい、司之