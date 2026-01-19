「いまイランで起きていることは、私たちの時代に起きた最悪の集団虐殺の一つだ」ノルウェーを拠点とする人権団体「イラン・ヒューマン・ライツ（IHR）」の設立者であるマフムード・アミリー＝モグハダム代表（53）は、最近イラン全土で続く反政府デモに対する当局の流血弾圧について、こう表現した。16日に中央日報とZoomで行ったインタビューでの発言だ。彼は「イラン政府がインターネットを全面遮断してから、わずか2日で少なく