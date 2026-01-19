デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏（８１）がドラフト２位・斉藤汰直投手（２２）＝亜大＝と同４位・工藤泰己投手（２２）＝北海学園大＝の即戦力としての資質に太鼓判を押した。合同自主トレでそろってブルペン入りした２人を現地で視察し、直球の力強さに感服。今年から先発に挑戦する大卒２年目・岡本駿投手（２３）にも大きな期待をかけた。◇◇斉藤汰と工藤のブルペン投球を見て一番に思ったのは、２人とも直