「1月19日」。今日は何の日でしょう？答えは「NHKのど自慢が始まった日」。1946（昭和21）年1月19日、「NHKのど自慢」の前身となる「のど自慢素人音楽会」（NHKラジオ）が始まりました。その日にちなんで日本放送協会（NHK）が記念日としています。「歌う」ことで平和で明るい時代へ！ラジオ番組「のど自慢素人音楽会」は、当時としては新しい聴取者参加型で放送され、人気を集めました。1946（昭和21）年1月といえば、先の大戦が