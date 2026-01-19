ガザ地区の暫定統治を指揮する「平和評議会」を巡り、イスラエル首相府が、「イスラエルの政策に反している」とする異例の声明を発表しました。【映像】ガザ地区の様子アメリカのトランプ大統領が15日に発足を発表した「平和評議会」は、ガザ地区の和平合意の「第2段階」の柱となる組織で、実務を担う「執行委員会」が統治や復興を行うとしています。これに対し、イスラエル首相府は17日、「イスラエルとの事前の調整を経て