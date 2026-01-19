歩く速度が遅くなったと感じたり、段差につまずいたりしたとき、体力の衰えを感じる人も多いのでは。しかし、「老化現象だからしかたがない」と放置してはいけない。その背後には脳の病気が隠れている可能性も!?この記事のすべての写真を見る脳の専門医・篠浦伸禎（のぶさだ）先生が、脳機能を回復させるスーパーフードをご紹介！脳に障害が起きて動作異常や歩行障害に「歩く速度や動作が遅くなると、年齢や関節の病気を疑