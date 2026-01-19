18日夜、東京・足立区のマンションで火事があり、男女9人がのどの痛みを訴えるなどのけがをしました。【映像】火事があったマンション周辺の様子18日午後10時前、足立区東綾瀬にある9階建てマンションの4階の一室で「火事です」と110番通報がありました。警視庁と東京消防庁によりますと、この火事で火元の部屋に住む家族3人など合わせて男女9人がのどの痛みなどを訴えてけがをしたということです。7人が軽傷で、残りの2人