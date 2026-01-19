広島・渡辺悠斗内野手（２３）が１８日、今季の目標に１軍での２桁本塁打を掲げた。パワー自慢の大砲候補だが、１年目の昨季は２軍で１本塁打に終わり「もっと打たないといけない。長打を期待されている選手だと思う」と危機感を募らせた。年明けは同期入団の佐々木と青学大のトレーニング施設で自主トレを行った。テーマは直球対策。プロのスピードに対応できず力任せのスイングで対抗し、ミスショットを繰り返したことを反省