¡Ö¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ÎÆ£¢®Ç¦¼ÒÄ¹¤Ï¡¢39ºÐ¤Þ¤ÇÀì¶È¼çÉØ¤Ç¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹°÷¡¢µï¼ò²°·Ð±Ä¤ò·Ð¤Æ¡¢Æþ¼Ò9¥«·î¤Ç¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£¿Æ²ñ¼Ò¤«¤é³ô¼°¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢1·î16ÆüÉÕ¤Ç¡¢¡Ö¸Û¤ï¤ì¼ÒÄ¹¡×¤«¤é¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¼ÒÄ¹¡×¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¤¿Æ£¢®»á¤ò¼èºà¤·¤¿¡½¡½¡£»£±Æ¡áÀ¾ÅÄ¹á¿¥Æ£¢®Ç¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ - »£±Æ¡áÀ¾ÅÄ¹á¿¥¢£¡ÖÀäÌÇ´í×ü¼ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ï·ÊÞ¤Î²÷¿Ê·â¤¢¤Î¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬Àä¹¥Ä´¤À¡£ºÇÀ¹´ü¤Ï400Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·¤Ê¤¬¤é