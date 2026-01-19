交際中の彼氏に別れを切り出す場合、言ってはならないセリフというものがあるようです。お互い傷つけあうような修羅場を招いたり、いつまでも未練を持たれて相手をストーカー化させたりするような事態を避けたければ、どんな「失言」に気を付ければいいのでしょうか。そこで今回は、「泥沼化を避けたければ、別れ話で言わないほうがいいセリフ」をご紹介します。【１】「直接話すと辛いから、電話で言いたいの。別れよう、私たち」