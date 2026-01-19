フロプレステージュでは、2026年2月10日(火)から14日(土)までの5日間限定で、バレンタイン商品が登場します。今年のテーマは、多様化する想いに寄り添う「3つのハート」。大切な人とシェアしたいホールケーキから、自分へのご褒美にも選びたい小物ケーキまで、大人の感性に響く上質なラインナップが揃います。特別な季節にふさわしい、とっておきの甘い時間を楽しんでみては♡ シェアし