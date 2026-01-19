ハロー！プロジェクトのアイドルグループ、ＯＣＨＡＮＯＲＭＡのリーダー・斉藤円香（２３）が、年女となる今年の知名度アップを誓った。２０２１年１２月の結成メンバーで、顔の骨格の良さでＳＮＳでの認知度は上昇中。「午（うま）年なので、ウマく飛躍できるような１年にしたい。頭の形ももっと騒がれるように頑張りたい」としゃれを利かせつつ、目標を明かした。３人の兄を持つ末っ子だが、全員が２０００年以降に生まれ