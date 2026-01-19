マツダは、2025年開催の「Japan Mobility Show」で、3代目となる新型CX-5（KG系）を初公開した。国内発売は2026年初頭と見込まれている。【写真】3代目 新型CX-5の主要スペック（欧州仕様）CX-5は、マツダにとって基幹モデルといえる存在だ。初代CX-5（KE系）は2012年に登場し、世界100カ国以上で累計450万台以上を販売する大ヒットモデルとなっている。CX-5の2代目までの概要初代モデルは、当時としてはユニークな2.2Lディーゼル