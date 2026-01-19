知らないドライバーが多い!? 「乗合自動車発進妨害」とは運転免許を取得する際には様々な交通ルールを学びますが、それでも意外と知られていないルールが存在します。そのような中、岡山県警は2026年1月14日、公式Xにおいて、路線バスと白バイを写した画像とともに以下の内容を投稿しました。【画像】「えっ…！」 これがカメラが捉えた『取締りの決定的瞬間』です（25枚）「バスの発進妨害を検挙していますウインカーを出し