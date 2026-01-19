NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。1月20日放送の第77話では、トキ（髙石あかり）が『ヘブン先生日録』の影響に衝撃を受ける。 参考：“柄本兄弟”がNHKドラマで重宝される理由『ばけばけ』『光る君へ』などで存在感放つ ヘブン（トミー・バストウ）の日本滞在記完成パーティーが開催された第76話。 第77話では、トキ、ヘブン、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、錦織（吉沢亮）がパ}