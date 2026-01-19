私（アイ）は夫のマサヒロと、2人の息子ハヤトとダイチの4人家族です。息子たちはとても優しいいい子に育ってくれており、特に長男のハヤトは周りにも弟にも本当に優しいお兄ちゃんでした。幼い頃から努力家で、どんなことも興味深く吸収していき、同級生の誰よりも物事の理解が早く、周囲からも「賢い子」として見られることが多かったです。もっと「いい環境に導いてあげたい」そんな気持ちから、私と夫は「中学受験」というもの